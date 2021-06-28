Валентина Дроздова: судьба самой молодой любовницы Берии

БЕЛЫЕ СТРАНИЦЫ ИСТОРИИПолитикаВалентина Дроздова: судьба самой молодой любовницы Берии Лаврентий Берия был большим любителем женщин. По слухам, список его любовниц исчислялся сотнями.Вернуться к статье231НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьЮрий СлитинскийНе по - слухам, а он лично на бумаге признал за собой такой грех!Александр ПятнистыйТы лично видел эту бумагу? Ты уверен, что на якобы "суде" был именно Берия? А почему подсудимый не знал мингрельского языка (родного для Баерии?) Ну и еще таких ""почему" будет пол-камаза. Хватит тиражировать хрущевское вранье, якобы подтвержденное трусливым саркисовым.Анатолий РыжакинЭто фейк, что давно известно.Анатолий Рыжакинподи виттлина начитались.....жаль васСергей ЯминовА в это время, так называемый "историк" Ю.Жуков всячески обеляет своего любвиобильного кумира Берия. Конечно фантазии у наших русских людей, часто на грани фола.АлександрБерия делом занимался.Не было у него времени на любовниц,что и его жена подтверждала.Ю.Жуков профессиональный историк,каких поискать.Сергей ЯминовСейчас таких "профессиональных историков" развелось как свиней нерезаных. Я не знаю такого "историка" как Ю.Жуков !АлександрЭто твои проблемы. Ю.Жуков-доктор исторических наук.А ты ноль без палочки.Сергей ЯминовНе торопись судить обо мне, если ты сам ноль без палочки. Я не признаю такого мракобеса и псевоисторика как Ю.Жуков. Еще великий покойный Ученый Д.Лихачев говорил, если человек не меняет своего мнения и позиции, значит это фальшивый человек !АлександрКого волнует твоё признание?Ю.Жуков доказал свою компетентность своими работами и своим учёным званием.Ты же никто и звать тебя никак.В истории ноль. Распространяешь сплетни.Сергей ЯминовВот ты наивный дурачок и распостраняешь грязные сплетни. Тебе бы пора поумнеть, а не жить "дешевыми авторитетами".АлександрСплетни ты распространяешь,а Ю.Жуков опирается на архивные документы,а не на ОБС,как ты.Сергей ЯминовСейчас все псевдоисторики лепещут на архивные документы, которые даже в глаза не видели. Ты бы наивный дурачок сначала поумнел бы и набрался более обширных знании и тогда будешь иметь более квалифицированное мнение о всяких проходимцев.АлександрТы бы заткнулся,коли не приводишь ни одного факта или аргумента в пользу своего бреда,придурок.Ты вообще не видел ни одного документа и близко. Все твои "знания" из "Огонька" времён Коротича.На Берию,как и на Сталина Хрущ навалил горы дерьма.Абсолютно лживого. К счастью,это сейчас стало разгребаться трудами честных историков,в том числе,Ю.Жуковым. Ругаться я тоже умею,недаром на флоте служил.Сергей ЯминовВот как раз, вы бессовестные сталинисты, свой бред выдаете за "архивные данные", но вам бесполезно тягаться с моим опытом и подлинными знаниями в этой сфере, поэтому я вам бессовестным сталинистам, никогда не уделяю внимание со своими настоящими историческими фактами, потому что вы просто не хотите знать Правду, откуда бы она не поступала. Видимо А.П.Чехов прав : "Настоящую правду, никто не знает".АлександрНи хрена ты не знаешь и блестяще это доказываешь своими ответами.Ни одного документа о тех временах ты в жизни не читал,только языком мелешь.Иди в баню.Там "знаниями" делись.Сергей ЯминовСлишком много чести, иметь дело с бессовестными сталинистами, я давно это понял.И не тебе наивному дурачку, тягаться со мной о подлинных фактах, от которой я еще больше стал понимать о вашем кровавом идоле и уголовнике Сталине. - Честь имею, тяжело больной Правозащитник с 38 летним стажем, рядовой солдат Путина, Сергей Сергеевич.АлександрДураком ты был,дураком и помрёшь.Как ты не знал ничего,так и продолжаешь упорствовать в своём незнании.Не был Сталин ни уголовником,ни кровавым.Он был лучшим руководителем страны в её истории.Надеюсь,что Путину удастся приблизиться к нему на этом поприще.Сергей ЯминовНеужели ты не осознаешь свою глупость и наивность о своем кровавом идоле и уголовнике Джугашвили ? Ведь это еще раз подтверждает в твоем пробеле о подлинных фактах, о которых теперь знают все гимназисты ?АлександрЯ учился в советской школе, а не в гимназии.Поэтому знаю,что Сталин не был ни уголовником,ни кровавым.Об этом говорят и документы царских времён,и документы послереволюционные.Хотя бы это почитай https://zen.yandex.ru/media/ceplakov/zachem-stalin-podpisyval-rasstrelnye-spiski-v-193738-gg-60d86141592c8c51d40a38acСергей ЯминовВ 30 е годы, хитрый Сталин так поставил свою работу, что все остальные советские руководители, должны были угадывать желание Сталина, а кто не хотел угадывать его желание, те прощались с работой, а потом и с жизнью. Псевдоисторик ( точнее Провокатор) Ю.Жуков, также избегает говорить, что делал Нарком Н.И.Ежов ( согласно Журналу посещении у Поскребышева ), в Кабинете Сталина более 250 раз ? Они, что о погоде говорили ?АлександрНикто желаний Сталина не угадывал.В этом не было необходимости.В 30-е Сталин был лишь одним из членов Политбюро.Правда,одним из самых умных членов Политбюро.Потому и завоевал свой авторитет.Тебе до него,как до Пекина раком.Что криминального в том,что глава НКВД бывал у Сталина?Гаражный кооператив ЛАДАНу пошли кости мыть, да ещё после Хряща. Может модераторам пора такую инфу банить??? Ведь это не про соседа с бабой дворовой чесать. Что творится во кремлях ни кто не знает, там чистильщики работают за большие деньги.Комментировать
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