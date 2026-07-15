Закон и Порядок
Геополитика и РоссияКартина дняПРАВИЛА САЙТА
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Закон и Порядок

135 720 подписчиков

«Дорогие гости» на нашей пашне: зачем России отдавать свои земли таджикским фермерам?

«Дорогие гости» на нашей пашне: зачем России отдавать свои земли таджикским фермерам?

Аргументы недели «Дорогие гости» на нашей пашне: зачем России отдавать свои земли таджикским фермерам? Звучащая в последнее время инициатива по передаче российских земель в аренду таджикским аграриям вызывает больше вопросов, чем энтузиазма.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии