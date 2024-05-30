Российский парламентарий прокомментировал слова Саркози о том, что тот не может «представить войны страны Бальзака против страны Толстого» Российский парламентарий прокомментировал слова Саркози о том, что тот не может «представить войны страны Бальзака против страны Толстого»Член Совета Федерации ФС РФ, возглавляющий комиссию по информационной политике, Алексей Пушков прокомментировал заявление экс-президента Франции Николя Саркози по поводу возможной отправки французских военных на Украину.