Рогов: на времевском направлении ВС РФ начали наступление с востока

Сопредседатель координационного совета Общественной палаты РФ по интеграции новых регионов Владимир Рогов в беседе с РИА Новости заявил о начале наступления российских войск на времевском направлении с востока.
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