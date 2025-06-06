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Украинские военные потеряли несколько позиций после уничтожения узла связи бойцами РФ

Украинские военные потеряли несколько позиций после уничтожения узла связи бойцами РФ

Вооруженные силы России уничтожили узел связи украинских бойцов у Липцов в Харьковской области. В результате этого противник лишился координации между подразделениями и потерял несколько позиций на данном участке, рассказал ТАСС военный эксперт Андрей Марочко.

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