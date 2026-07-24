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Edwards Lifesciences повысила годовой прогноз продаж на фоне роста сегмента TAVR

Edwards Lifesciences повысила годовой прогноз продаж на фоне роста сегмента TAVR

Международная медицинская корпорация Edwards Lifesciences (NYSE: EW), мировой лидер в области инноваций для лечения структурных заболеваний сердца и критических состояний, представила отчетность за второй квартал 2026 года.

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