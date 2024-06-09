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В России растет заболеваемость корью, коклюшем и бруцеллезом

В России растет заболеваемость корью, коклюшем и бруцеллезом

Федеральная служба в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека опубликовала ежегодный доклад о статистике заболеваемости за 2023 год.

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Комментарии
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АНГЕЛ АНГЕЛ
Удивительного нет ни чего. Попова ведь так со своей щедрой руки, за счет народных бюджетных средств, сказала что всех пришлых вакцинирует, а вместе с Голиковой, Котяковым, Хуснуллиным и компанией им все социальные выплаты, маткапиталом обеспечат, жильем и т.д. в халяву за счет наших детей, стариков им предоставят. То что рост туберкулезных, кожно венерических, психических заболеваний благодаря пришлых молчат, а уж о приеме наркоты и запрещенных препаратов можно молчать... Это что так задумано или предательство, коррупция и интересы пришлых не только лоббируют, но еще и их крышуют. Когда ими займется СК, МВД, прокуратура спецслужбы?
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