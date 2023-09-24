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Сарджент получил 10-секундный штраф и начнет Гран-при Японии с пит-лейн после аварии в квалификации и ремонта машины

Стюарды выписали штраф Логану Сардженту до начала воскресной гонки Гран-при Японии. В квалификации пилот «Уильямса» попал в серьезную аварию.

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