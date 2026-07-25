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Царьград

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Дмитрий Песков подтвердил стратегическое партнерство с Казахстаном

Дмитрий Песков подтвердил стратегическое партнерство с Казахстаном

Дмитрий Песков подтвердил, что Казахстан является ключевым партнером России в СНГ. Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев примут участие в Форуме межрегионального сотрудничества в Омске, где обсудят вопросы взаимодействия двух стран.

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Комментарии
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Александр Конкин
Такое впечатление что только одному Пескову ( и 5 колонне) и нужен Казахстан..?
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1 м.