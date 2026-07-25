Дмитрий Песков подтвердил стратегическое партнерство с Казахстаном

Дмитрий Песков подтвердил, что Казахстан является ключевым партнером России в СНГ. Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев примут участие в Форуме межрегионального сотрудничества в Омске, где обсудят вопросы взаимодействия двух стран.