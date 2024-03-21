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Новоаннинский сегодня 🇷🇺NOVO_TODAY

2 подписчика
Отключат электроэнергию в х. Альсяпинском

Отключат электроэнергию в х. Альсяпинском! 21 марта, с 10 до 16 часов, по адресу: ул. Бузулукская, д.

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