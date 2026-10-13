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Бизнес журнал. Урал

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Дмитрий Жуков избран главой Заксобрания Свердловской области

Дмитрий Жуков избран главой Заксобрания Свердловской области

За кандидатуру Жукова проголосовали все 48 присутствовавших депутатов. Он пообещал приложить все силы, знания и опыт для выполнения обязанностей.

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