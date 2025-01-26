В Архангельске можно взглянуть на северную вышивку

В архангельской детской школе народных ремесел открылась необычная выставка.На выставке «Сказки на полотне: вышивка Русского Севера» представлены уникальные предметы, выполненные народным мастером России Дарьей Громовой в традиционной технике северной вышивки и ткачества.
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