Глава Рособрнадзора назвал ЕГЭ объективным экзаменом без утечек

Руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев 25 декабря заявил, что единый государственный экзамен (ЕГЭ) стал объективным, больше нет утечек, а также замечаний от экспертов по поводу объективности проведения экзамена.
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