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Глава Рособрнадзора назвал ЕГЭ объективным экзаменом без утечек

Глава Рособрнадзора назвал ЕГЭ объективным экзаменом без утечек

Руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев 25 декабря заявил, что единый государственный экзамен (ЕГЭ) стал объективным, больше нет утечек, а также замечаний от экспертов по поводу объективности проведения экзамена.

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