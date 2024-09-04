Многие американские производители не хотят повышения пошлин на импорт из Китая

План Вашингтона по повышению пошлин на китайский импорт — от электромобилей и чипов до мединструментов и кранов - теперь стал серьезной проблемой для правительства Байдена, поскольку большинство американских производителей заявили, что не поддерживают такой шаг.
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