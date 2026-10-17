Класс дроноведения обойдётся школе в 2 млн рублей, сообщили в Центре беспилотных систем Петербурга. Чтобы оборудовать такой класс, учебному заведению придётся потратить 700–800 тысяч на компьютеры для симуляторов, 200–330 тысяч на видеошлемы, 150 тысяч на 10 FPV-дронов, а также 150–230 тысяч на мебель.
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