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Избран новый спикер Заксобрания Красноярского края

Избран новый спикер Заксобрания Красноярского края

Первым в повестке сессии Законодательного собрания Красноярского края четвёртого созыва, состоявшейся 12 октября, значился вопрос об избрании председателя регионального парламента.

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