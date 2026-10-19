Сегодня Штаты заняты Ираном и Китаем, а об украинском кризисе хотят забыть, как о страшном сне. Что нам это дает? Нам это даёт дополнительную возможность принудить Европу к тому, что она зафиксирует убытки и прекратит дальше раскачивать этот кризис и готовить общеевропейскую войну с Россией.