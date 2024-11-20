В Архангельске устраняют аварию на Московском проспекте

Из-за проведения коммунальных работ на несколько дней изменится движение общественного транспорта. По сообщению администрации Архангельска, в связи с аварийно-восстановительными работами «ТГК-2» с 21 ноября 00:00 до 26 ноября 24:00 полностью будет перекрыт участок Московского проспекта в районе пересечения с улицей Смольный Буян.