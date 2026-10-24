Троим тяжеловесам клоун не товарищ, «большая тройка» спокойно всё решит и без укро-фюрера Алексей Песков Фото: Создано ИИ/Свободная Пресса Президент России Владимир Путин предложил лидерам США и Китая встретиться втроем в следующем месяце, чтобы вместе с Дональдом Трампом и Си Цзиньпином обсудить ключевые вопросы по урегулированию ситуации на Украине.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- Это не дешевый квасной патриотизм, это патриотизм, ценой домиков на берегу Средиземного моря. Как у депутата «Единой России» Затулина
- «Выкинули» с работы сняв на камеру: как увольняли врача, которая рассказала горькую правду о том, как в России «хоронят» медицину
- Нам показали красивую сказку: почему я больше не верю финалу герасимовского "Тихого Дона"
Свежие комментарии
- ПК Ностальгия по выс...
- Ностальгия по выс...
- Ну вот и всё. Миг...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым