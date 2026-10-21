42-летняя актриса Юлия Пересильд, которая недавно вышла замуж, ради романа с супругом, оператором Михаилом Милашиным, бросила актёра Михаила Тройника, а Милашин, в свою очередь, ушёл от жены.
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