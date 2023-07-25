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Бунты в регионах станут федеральными?

Бунты в регионах станут федеральными?

ПРОТЕСТЫ В АРМИИ, БУНТЫ МИГРАНТОВ, ПРОБЛЕМЫ ЖКХ: ЦРУ ЗАПУСТИЛО ГЛАВНЫЙ ПЛАН АНДРЕЙ РЕВНИВЦЕВ Глава американской разведки Уильям Бернс на форуме по безопасности заявил, что президент США Джо Байден прекрасно знал о подготовке мятежа ЧВК "Вагнер", намекая на то, что и ЦРУ могло быть к этом причастно.

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Комментарии
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Евгений МакЛауд
что бы граждане не обращались к лукашенкам, путин должен перестать жевать сопли и заняться внутренней политикой в плотную. И финансовой и социальной.
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2 час.
Нина Плотникова
пересмотрите старое детское кино  &quot;Королевство кривых зеркал&quot; особое внимание обратите  на то, как министр нушрог обьясняет королю чью волю он должен выполнять и как плохо кончили его предки. ничего путин не сможет сделать пока его окружение на месте  Менять его надо.
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1 час.
Нина Плотникова
всем ясно7
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1 час.

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