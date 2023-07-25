ПРОТЕСТЫ В АРМИИ, БУНТЫ МИГРАНТОВ, ПРОБЛЕМЫ ЖКХ: ЦРУ ЗАПУСТИЛО ГЛАВНЫЙ ПЛАН АНДРЕЙ РЕВНИВЦЕВ Глава американской разведки Уильям Бернс на форуме по безопасности заявил, что президент США Джо Байден прекрасно знал о подготовке мятежа ЧВК "Вагнер", намекая на то, что и ЦРУ могло быть к этом причастно.
Бунты в регионах станут федеральными?
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Евгений МакЛауд
что бы граждане не обращались к лукашенкам, путин должен перестать жевать сопли и заняться внутренней политикой в плотную. И финансовой и социальной.
Ответить
2 час.
Нина Плотникова
пересмотрите старое детское кино "Королевство кривых зеркал" особое внимание обратите на то, как министр нушрог обьясняет королю чью волю он должен выполнять и как плохо кончили его предки. ничего путин не сможет сделать пока его окружение на месте Менять его надо.
Ответить
1 час.
Нина Плотникова
всем ясно7
Ответить
1 час.
Свежие комментарии