Бунты в регионах станут федеральными?

что бы граждане не обращались к лукашенкам, путин должен перестать жевать сопли и заняться внутренней политикой в плотную. И финансовой и социальной.

Нина Плотникова

пересмотрите старое детское кино "Королевство кривых зеркал" особое внимание обратите на то, как министр нушрог обьясняет королю чью волю он должен выполнять и как плохо кончили его предки. ничего путин не сможет сделать пока его окружение на месте Менять его надо.