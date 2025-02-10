Чего на самом деле хотят от Трампа его кураторы.

Дональд Трамп дал эксклюзивное интервью New-York Post (NYP) на борту президентского самолёта. Каждый сам может ознакомиться с этим образчиком сокрытия своих мыслей одним из мировых лидеров, возомнившим, что он видит дальше всех остальных и непременно обернёт их вокруг пальца.
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