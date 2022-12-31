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Комиксы против реальности. Суперспособности, которые вы мечтаете иметь, но которые поимеют вас

Комиксы против реальности. Суперспособности, которые вы мечтаете иметь, но которые поимеют вас

Ну кто же не читал комиксов и не смотрел мультиков и фильмов про Супермена и команду. И, конечно же, можно поспорить на все, что угодно, что где-то в глубине души каждый из нас мечтал и сам обзавестись какой-нибудь волшебной суперспособностью вроде умения летать с живописно развевающимся за спиной плащом, расщепить на атомы идиота-начальника лазерами из глаз или читать чужие мысли, чтобы наконец-то хоть раз в жизни понять, почему на вас в триста пятьдесят первый раз за день обиделась ваша девушка.

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