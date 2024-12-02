Прогноз погоды в Крыму на 2 декабря В Симферополе +5 и малооблачноВ Севастополе +8 и облачно с прояснениямиВ Евпатории +5 и облачно с прояснениямиВ Черноморском +4 и пасмурноВ Джанкое +3 и пасмурноВ Ялте +7 и облачно с прояснениямиВ Алуште +6 и облачно с прояснениямиВ Керчи +2 и пасмурно Читать подробнее>>> .