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МЧС в Крыму провели масштабные учения

МЧС в Крыму провели масштабные учения

На этой неделе в Крыму состоялись пожарно-тактические учения. В Армянске сотрудники МЧС России тренировались по 3 рангу сложности на Лабораторном корпусе хозяйственного цеха Армянского Филиала ООО «Титановые инвестиции».

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