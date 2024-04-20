МЧС в Крыму провели масштабные учения

На этой неделе в Крыму состоялись пожарно-тактические учения. В Армянске сотрудники МЧС России тренировались по 3 рангу сложности на Лабораторном корпусе хозяйственного цеха Армянского Филиала ООО «Титановые инвестиции».
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