От души с душой и в душу

Патриот Сусанин

И как цари умели делать рубль золотым, не оканчивая ФИНАНСОВЫХ АКАДЕМИЙ!!! Как при СТАЛИНЕ трудовые рублики ПОВСЕМЕСТНО УКРЕПЛЯЛИ МОЩЬ СТРАНЫ и благо граждан!!! А сейчас мы покупаем бумажки янки за ЗОЛОТО и, при этом, ещё ГОРДИМСЯ и РАДУЕМСЯ, как папуасы битому стеклу!!! Слава ЧУБАСЯТАМ, КЛАССНАЯ РАБОТА по развалу России!!!👍👍👍💯