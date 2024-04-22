ДМИТРИЙ МАТВЕЕВ Это был лишь вопрос времени и судьба "замороженных" на Западе российских активов, была предрешена в любом случае.
От души с душой и в душу
Комментарии
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Патриот Сусанин
Андрей, это говорят те ЧУБАЙСЯТА, которых ПРОНЕСЛИ при дележе тугриков👁️😆
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8 час.
Патриот Сусанин
И как цари умели делать рубль золотым, не оканчивая ФИНАНСОВЫХ АКАДЕМИЙ!!! Как при СТАЛИНЕ трудовые рублики ПОВСЕМЕСТНО УКРЕПЛЯЛИ МОЩЬ СТРАНЫ и благо граждан!!! А сейчас мы покупаем бумажки янки за ЗОЛОТО и, при этом, ещё ГОРДИМСЯ и РАДУЕМСЯ, как папуасы битому стеклу!!! Слава ЧУБАСЯТАМ, КЛАССНАЯ РАБОТА по развалу России!!!👍👍👍💯
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8 час.
ПС
Патриот Сусанин
Это право ОТНИМАТЬ имеет только СУПЕР СИЛЬНЫЙ, и то, только до тех пор, пока не потеряет СВОЮ СИЛУ!!!💯💯💯
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8 час.
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