«Рубин» и «Сочи» прекратили борьбу за победу в Лиге конференций

Две российские команды провели ответные матчи в новом клубном турнире УЕФА — Лиге конференций. Казанский «Рубин» на своем поле не сумел забить польскому «Ракуву», а в дополнительное время еще и пропустил, не реализовав пенальти на последней минуте.
Две российские команды провели ответные матчи в новом клубном турнире УЕФА — Лиге конференций. Казанский «Рубин» на своем поле не сумел забить польскому «Ракуву», а в дополнительное время еще и пропустил, не реализовав пенальти на последней минуте.
Свежие комментарии