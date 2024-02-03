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Дорогу цифровому рублю: еще 17 российских банков присоединились к пилотному проекту

Дорогу цифровому рублю: еще 17 российских банков присоединились к пилотному проекту

Дорогу цифровому рублю: еще 17 российских банков присоединились к пилотному проекту Ирэн ОрлонскаяВ своем последнем заявлении пресс-служба Центрального банка Российской Федерации сообщила, что 17 российских кредитно-финансовых организаций выразили готовность присоединиться к пилотному проекту по внедрению цифрового рубля.

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