Российский блогер разобрал новую Niva Legend и оценил ее качество

Обозреватель YouTube-канала «Клубный сервис» Илья Свиридов препарировал трёхдверный вездеход. На обзор попал автомобиль в «средней» версии Luxe`24: у таких машин есть антиблокировочная система тормозов и двигатель экостандарта «Евро-5», но подушек безопасности ещё нет.