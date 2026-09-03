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Регионы России

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OpenAI приостановила выпуск новой ИИ-модели Astra для повышения безопасности

OpenAI приостановила выпуск новой ИИ-модели Astra для повышения безопасности

Хотя Astra в указанной атаке не участвовала, OpenAI считает эту модель более уязвимой, поскольку она использует меньше вычислительных ресурсов и лучше выявляет слабости в защищённых системах.

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