В Рязани ряд улиц остался без света

В 12:20 в результате аварии произошло отключение света у потребителей по следующим улицам: Солотча (Солотча) р-н, Мещерская (Солотча), Солотчинское ш.
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