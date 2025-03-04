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Китай

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Китай надеется на устойчивое и долгосрочное урегулирование украинского кризиса -- МИД КНР

Пекин, 3 марта /Синьхуа/ -- Китай надеется, что соответствующие стороны смогут найти способ устойчивого и долгосрочного урегулирования украинского кризиса с учетом взаимных озабоченностей, заявил в понедельник официальный представитель Министерства иностранных дел КНР Линь Цзянь.

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