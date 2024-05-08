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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Трактор» объявил об уходе Заварухина из клубной системы: «Спасибо за все, Алексей Борисович!»

В минувшем сезоне под руководством 43-летнего специалиста «Трактор» дошел до полуфинала Кубка Гагарина, где проиграл серию «Локомотиву» со счетом 0-4.

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