Кыргызстан отозвал претензии к группе криптокомпаний

Государственная служба финансовой разведки Кыргызстана (ГСФР), функционирующая при Министерстве финансов страны, 3 марта приняла решение исключить криптовалютные компании из перечня организаций, подозреваемых в отмывании преступных доходов.
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