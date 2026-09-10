Диетолог Соломатина назвала пользу псиллиума для пищеварения

Псиллиум может помогать восполнить недостаток клетчатки, снижать уровень глюкозы и холестерина и дольше сохранять чувство сытости, рассказала «Вечерней Москве» врач-диетолог, кандидат медицинских наук Елена Соломатина.
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