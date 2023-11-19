Магистральный КамАЗ К5 импортозамещён 70%. Полная локализация – в 2024 году

Есть разные оценки локализации флагманских грузовиков КамАЗ К5, но кому, как не Ростеху, знать об этом лучше остальных: в своем Telegram-канале госкорпорация сообщила, что магистральный КамАЗ К5 импортозамещён 70%.
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