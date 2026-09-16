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Алаудинов сообщил о гибели доложившего о взятии Константиновки генерала Гуниса

Алаудинов сообщил о гибели доложившего о взятии Константиновки генерала Гуниса

Погиб Герой России генерал-майор Антон Грунис, докладывавший российскому президенту Владимиру Путину об освобождении Константиновки в ДНР, сообщил замначальника главного военно-политического управления ВС России командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов.

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