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Царьград

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"Мы гордимся военными!": Русский миллиардер заплатит любому, кто собьёт американский F-16

"Мы гордимся военными!": Русский миллиардер заплатит любому, кто собьёт американский F-16

Любой, кому удастся сбить американский истребитель F-16, получит от русского миллиардера Сергея Шмотьева кругленькую сумму.

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