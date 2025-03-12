Microsoft не выпустит портативную Xbox в этом году, но это может сделать Asus

Слухи о планах Microsoft по выпуску собственной портативной игровой консоли Xbox ходят давно. На этой неделе СМИ писали, что софтверный гигант выйдет на рынок портативных игровых консолей уже в этом году, но устройство будет создано одним из партнёров компании.
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