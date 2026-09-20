Бензин есть, очередей нет - ситуация улучшается? Что происходит на АЗС Петербурга и где заправиться 20 сентября

Автомобилисты отмечают, что ситуация с бензином в Петербурге начала стабилизироваться. Водители заметили улучшения на АЗС города.
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