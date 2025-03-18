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Дюков допустил, что Чеферин может посетить матч сборной России летом или осенью

Дюков допустил, что Чеферин может посетить матч сборной России летом или осенью

Президент УЕФА Александер Чеферин может посетить матч сборной России летом или осенью.Президент УЕФА Александер Чеферин может посетить матч сборной России летом или осенью.

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