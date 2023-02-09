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«Марсель» обыграл «ПСЖ» дома впервые за 12 лет

«Марсель» обыграл «ПСЖ» дома впервые за 12 лет

«Марсель» победил «ПСЖ» (2:1) в 1/8 финала Кубка Франции. «Олимпийцы» обыграли парижан на своем поле впервые с ноября 2011 года (3:0 в Лиге 1).

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