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Присядут на дорогу: беспилотникам приготовят взлетно-посадочное шоссе

Присядут на дорогу: беспилотникам приготовят взлетно-посадочное шоссе

Российская авиация впервые отрабатывает обслуживание тяжелых дронов в отсутствие аэродромной сети. В ходе стартовавших недавно масштабных учений сил ВКС самолеты и беспилотники садились на участки шоссе, где были оборудованы полевые авиабазы.

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