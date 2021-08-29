Присядут на дорогу: беспилотникам приготовят взлетно-посадочное шоссе

Российская авиация впервые отрабатывает обслуживание тяжелых дронов в отсутствие аэродромной сети. В ходе стартовавших недавно масштабных учений сил ВКС самолеты и беспилотники садились на участки шоссе, где были оборудованы полевые авиабазы.