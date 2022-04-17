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Карл-Энтони Таунс – о 1-м матче против «Мемфиса»: «Я сыграл так, как и должен играть»

Центровой «Миннесоты» Карл-Энтони Таунс не считает свою хорошую игру в первом матче серии первого раунда плей-офф против «Мемфиса» (130:117, 1-0) достижением.

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