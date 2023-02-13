Как нам реагировать на военные преступления ВСУ

Тема, о которой я решил сегодня написать, достаточно щепетильна. Поэтому начну с парочки историй, которые знают многие, но… Истории из жизни «десантного Бати», генерала армии Маргелова.
Популярные статьи
- Постпред РФ при ООН: Россия сделает так, чтобы Украина никогда не представляла угрозу
- Украинский военнослужащий: Бойцы прибывшей под Бахмут 30-й бригады просто убегают при виде противника, так как им нечем стрелять
- Корд – российский крупнокалиберный пулемёт, от которого практически невозможно спастись
Свежие комментарии