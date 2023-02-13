Военное обозрение

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Как нам реагировать на военные преступления ВСУ

Как нам реагировать на военные преступления ВСУ

Тема, о которой я решил сегодня написать, достаточно щепетильна. Поэтому начну с парочки историй, которые знают многие, но… Истории из жизни «десантного Бати», генерала армии Маргелова.

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