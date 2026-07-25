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Массированная атака Ростовской области: ПВО работала во всех районах, пятеро пострадавших, разрушения

Массированная атака Ростовской области: ПВО работала во всех районах, пятеро пострадавших, разрушения

за ночь над территорией России уничтожены 328 беспилотников, сообщает Минобороны России. Налет украинских беспилотников ночью отражали Кубань, Крым, Севастополь, Белгородская и Ростовская области - всего 22 региона, также дроны были сбиты над акваторией Азовского моря.

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