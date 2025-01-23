«Я всю жизнь думала, что папа в командировке»: Екатерина Климова призналась, что её отец сидел в тюрьме

Екатерина Климова стала гостьей нового выпуска шоу «Происхождение. Просто такая генетика» и в беседе с его ведущей Еленой Хангой призналась, что впервые увидела отца только в 13 лет, потому что он сидел в тюрьме.
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