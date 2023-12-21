Отечественные ученые пришли к выводу, что Россия легче перенесла удар западных санкций из-за так называемой "ловушки большой страны".
Экономист Ушакова: санкции Запада провалилась из-за "ловушки большой страны"
Комментарии
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АС
Анатолий Страшко
Читатель, конкурс на перевод вот этой фразы из статьи ......В таких условиях формальная эффективность санкций, ограничивающая физические объемы экспорта, входит в противоречие с ее стратегической эффективностью в виде снижения экспортных доходов от экспорта.....Я часто не понимаю тех, кто так заумно пишет. То ли не понимают, где они пишут, то ли наоборот, хорошо понимают и решают блеснуть среди сирых и убогих. Я могу доходчиво и короче переписать эту фразу. Просто подожду, интересно.
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