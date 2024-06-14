Игорь Додон - о референдуме: "Это гораздо опаснее"

Бывший президент Молдовы, председатель Партии социалистов Игорь Додон заявил, что намеченный на 20 октября этого года референдум Майи Санду проводится не за евроинтеграцию, а для внесения изменений в Конституцию, которые позволят применять в Молдове европейское законодательство.
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