Киев накрыла ракетная буря и военные заводы вспыхнули один за другим

Как сообщили Минобороны России и координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, в ночь на 1 августа российские силы нанесли мощный комбинированный удар по военным предприятиям, логистическим центрам и объектам снабжения ВСУ.
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