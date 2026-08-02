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Киев накрыла ракетная буря и военные заводы вспыхнули один за другим

Киев накрыла ракетная буря и военные заводы вспыхнули один за другим

Как сообщили Минобороны России и координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, в ночь на 1 августа российские силы нанесли мощный комбинированный удар по военным предприятиям, логистическим центрам и объектам снабжения ВСУ.

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